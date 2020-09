Mehdi Carcela a enfin disputé ses premières minutes : "J'espère qu'il va rapidement reprendre sa place dans l'équipe"

Monté à la 80ème minute de jeu contre OHL ce samedi, l'international marocain a disputé ses premières minutes de la saison avec le Standard de Liège.

Sur le banc depuis le début de saison et encore absent du onze de Philippe Montanier ce samedi du côté d'Oud-Heverlee Leuven, Mehdi Carcela a enfin disputé ses premières minutes de la saison. Le milieu offensif est monté en fin de rencontre pour tenter de faire la différence et d'aider les siens à arracher le partage. Et l'international marocain a montré de belles choses et a même été plus incisif que Boljevic monté à la 20ème minute pour remplacer Lestienne...

"Ce n'est pas un problème de forme physique puisqu'il a effectué la préparation estivale. C'est un problème mental, il faut être patient. Mehdi va venir par la suite aider l'équipe", explique Philippe Montanier avant de réagir au fait que de laisser le chouchou des supporters sur le banc puisse créer la polémique. "Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème de mon côté", a précisé le technicien français.

Obbi Oulare était très satisfait de voir son coéquipier disputer ses premières minutes de la saison. "Cela fait plaisir à tout le monde de le voir en action. Cela va lui faire du bien mentalement et il a failli être décisif. Ces derniers mois n'ont pas été faciles pour lui, nous lui avons laissé le temps de revenir. J'espère qu'il va rapidement reprendre sa place dans l'équipe car nous en avons besoin", a souligné l'attaquant des Rouches.