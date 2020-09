Hernan Losada et le Beerschot aux anges: "Une soirée qu'on n'oubliera pas"

Le Beerschot s'était déjà signalé depuis le début de saison, il a frappé un très grand coup, lundi soir, devant son public.

Emmené par un Raphael Holzhauser inspiré, le Beerschot a fait plier le Racing Genk, lundi soir, au Kiel. Avec une partie de son public dans le stade, pour la première fois depuis que le club a retrouvé sa place en D1A. Et Hernan Losada était, forcément, aux anges. "Une magnifique victoire, c'est une soirée qu'on n'oubliera pas, le genre de moments dont il faut profiter. Je suis super content", sourit le coach anversois.

Et si les Anversois ont été poussés par la ferveur de leurs supporters, ils ont aussi pu compter sur leur efficacité face au but. Une nouveauté. "J'ai entendu dire qu'on avait le meilleur goal average du championnat, c'est fantastique. C'était un de nos problèmes la saison dernière. On a beaucoup travaillé pour donner confiance à nos attaquants et ça fait plaisir de voir que ce travail paye."