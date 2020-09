Vlap - Zulj : une quarantaine qui tombe très mal ... ou très bien ?

Pas de Michel Vlap, pas de Peter Zulj à Waasland-Beveren : le Néerlandais et l'Autrichien ont tous deux testé positif au coronavirus et sont placés en quarantaine. Une absence qui tombe bien mal pour les joueurs, pas dans la meilleure passe de leur carrière ...

Quand la composition du groupe du RSC Anderlecht est révélée la semaine passée et que l'absence de Peter Zulj est constatée, beaucoup se font cette réflexion : "Zulj et Vlap sont comme les doigts de la main, si l'un a le virus, l'autre aussi". Pas de surprise, donc, quand les noms des trois joueurs testés positifs cette semaine sont révélés par Het Laatste Nieuws en premier : Vlap, bien sûr, mais aussi Peter Zulj et Timon Wellenreuther (proche des deux autres également).

Pour Michel Vlap, un coup d'arrêt gênant

Michel Vlap joue de malchance : alors que le Néerlandais avait terminé la saison régulière passée en boulet de canon, faisant au moins taire les critiques sur son rendement à défaut de convaincre dans le jeu, il n'a pas repris sur le même rythme cette saison ... et a été écarté pour cause de maladie dès la fin du mois d'août, juste quand les questions sur son niveau de jeu indigent revenaient.

Désormais, alors que Percy Tau a pris sa place derrière l'attaquant avec bien plus d'efficacité et qu'un chouchou du public comme Yari Verschaeren attend sagement son heure, Vlap va encore manquer (au moins) une rencontre, après que le RSCA ait déjà réalisé son match le plus complet face au Cercle pour sa première semaine de quarantaine.

Comment réintégrer le Néerlandais, pas en odeur de sainteté et jamais vraiment à niveau, à son retour ? Si le joueur n'avait pas coûté une petite fortune (8 millions d'euros, rappelons-le), la question ne se poserait même pas ...

Pour Peter Zulj, la fin des haricots ?

L'absence de Peter Zulj dimanche dernier était-elle déjà dûe à des soupçons de coronavirus ? C'est une possibilité, Vincent Kompany n'ayant pas évoqué le cas de l'Autrichien en conférence de presse après la victoire face au Cercle de Bruges. Mais même si Zulj était absent pour causes sanitaires, sa présence sur le terrain était hautement improbable.

Tout comme Vlap, Zulj cristallise en effet les critiques depuis le début de la saison et, plus généralement, depuis son arrivée : pour l'un ou l'autre bon match, l'Autrichien collectionne les prestations absolument indignes du rôle qu'il veut prendre dans l'entrejeu, et ce malgré ses déclarations maladroites dans la presse ("Les supporters ne comprennent pas mon jeu"). Le voir quitter le 11 pour un jeune de Neerpede, qu'il s'agisse d'Albert Sambi Lokonga ou de Marco Kana, a quelque chose de rassurant pour le public.

Là encore, l'absence de Peter Zulj pour cause de coronavirus intervient à un moment où l'Autrichien commençait à sentir le vent tourner. Sauf contre-performance absolue sur la pelouse de Waasland-Beveren de l'un ou l'autre de ses concurrents, comment peut-il retrouver une place dans l'équipe ? À coup sûr, voilà un test positif qui tombe mal ...

Pour Anderlecht, le moment idéal ?

Soyons clairs : aucun club ne se réjouit de voir ses joueurs être testés positifs au coronavirus, et aucun entraîneur ne se réjouit de voir deux joueurs d'expérience, même critiqués et en méforme, être indisponibles pour plusieurs rencontres. Mais quitte à perdre deux joueurs pour cause de Covid-19 (ce qui risque d'arriver à de nombreux clubs), Kompany aurait pu plus mal tomber.

Voilà en effet l'entraîneur du RSC Anderlecht libre de composer son 11 sans deux milieux qui n'y avaient plus leur place ces dernières semaines, et qui n'ont pas le profil-type de joueurs capables de débloquer une situation en entrant au jeu. Si l'équipe tourne bien en l'absence de Zulj et Vlap, les laisser sur le banc à leur retour de quarantaine sera facile et justifié. Et après tout, il reste encore quelques semaines de mercato ...