L'homme en forme dont le Sporting de Charleroi devra se méfier

Le Sporting de Charleroi fera face à son premier poursuivant, ce vendredi, dans le choc d'ouverture de la sixième journée de Pro League. Mais aussi à la meilleure attaque et au joueur le plus décisif du championnat. Sans aucun doute l'homme à suivre pour la solide arrière-garde carolo.

Une partie des regards carolos seront pourtant d’abord braqués sur Hernan Losada, vendredi soir. Entre ses passages par Anderlecht, le Beerschot et le Lierse, le coach du Beerschot avait porté, avec une certaine réussite (6 buts, 4 assists en 38 matchs), le maillot zébré durant un an durant sa carrière de joueur. Il reviendra donc dans un Mambourg qu’il connaît plutôt bien et où il a laissé de bons souvenirs.

Meilleur buteur et meilleur passeur

Mais, sur la pelouse, c’est en grande partie sur Raphael Holzhauser que sera focalisée l’attention des Carolos. Parce que le meneur de jeu autrichien du Beerschot est en toute grande forme. Avec cinq buts et trois assists (comme Ali Gholizadeh), il emmène d’ailleurs les classements des buteurs et des passeurs du championnat après cinq journées.

Meilleur buteur du championnat, Raphael Holzhauser partage aussi la tête du classement des passeurs avec, entre autres, Adrien Trebel, Marius Noubissi et Ali Gholizadeh.

Déjà très bon et souvent décisif la saison dernière en D1B (7 buts, 8 assists), Raphael Holzhauser est en état de grâce depuis le début de saison. Et dire qu’il était sans contrat à la fin de son aventure à Zurich et qu’il est arrivé... gratuitement au Beerschot, il y a un peu plus d’un an.

"L'ADN du Beerschot"

Un très joli coup réussi par les Anversois. "On a senti dès la première conversation qu’il avait l’ADN du Beerschot", explique Jan Van Winckel, membre de la direction du Beerschot, dans un entretien accordé, ce jeudi, à De Gazet van Antwerpen.

Un an plus tard, plusieurs cadors de Pro League, lorgneraient d’ailleurs sur le joueur le plus efficace du championnat, mais le Beerschot ne craint pas un départ. "Rapha se sent très bien ici", insistait Hernan Losada, après la brillante performance de son poulain (un doublé, un assist), lundi soir contre Genk.

Raphael Holzhauser sera, en tout cas, sur la pelouse, vendredi, à Charleroi et la meilleure défense du championnat aura fort à faire pour le museler.

Geniet nog eens na van onze 5️⃣-2️⃣-overwinning tegen @KRCGenkofficial pic.twitter.com/XtuM3KCzKa — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) September 15, 2020