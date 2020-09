La Serie A envisage ... un "Final 8" pour "redonner de l'intérêt" au championnat

Et si le futur du football passait par un changement de format généralisé ? Au lendemain des déclarations stupéfiantes de Gianni Infantino, qui rêve de ... supprimer les phases retour des compétitions, le président de la fédération italienne y a été de son projet pour la Serie A.

En Belgique, on connaît les Playoffs depuis plus de 10 ans maintenant ... et ils ne font toujours pas l'unanimité. Leur objectif était clair : redonner de l'attractivité au championnat en relançant le suspens dans la course au titre. Un suspens absent en Italie depuis longtemps, puisque la Juventus a remporté rien moins que 9 Serie A consécutives depuis 2011-2012. Et Gabriele Gravina en a assez.

Pour changer ça, le président de la fédération italienne a un projet, qu'il a expliqué dans le Corriere dello sport : modifier le format du championnat, en se basant sur le Final 8 de la Ligue des Champions. "Notre championnat risque de perdre du poublic si les rencontres ne sont plus décisives pour les équipes ayant déjà obtenu leur résultat, que ce soit une promotion, une relégation ou une position européenne. Qui gagne, qui perd, ça n'a plus d'importance à ce moment", estime Gravina. "Le modèle imaginé serait un championnat divisé en trois phases, avec un Final 8 pour l'attribution du titre". Un suspens artificiel dont on imagine déjà bien qu'il ne plaira pas aux supporters ...