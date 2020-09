Mehdi Carcela dans le onze rouche pour affronter Bala Town

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affronte le club gallois de Bala Town pour le compte de la deuxième journée d'Europa League.

Philippe Montanier avait prévenu en conférence de presse. Le technicien français avait fait savoir qu'il ferait souffler quelques joueurs et qu'il alignerait le meilleur onze possible.

Par rapport à samedi dernier à OHL (1-0), le coach des Rouches a décidé de laisser Raskin, Cop et Oulare sur le banc et de titulariser Shamir, Carcela (pour la première fois), Avenatti et Michel-Ange Balikwisha.