Pro League : la révélation et la confirmation, pour le choc de la sixième journée

Si Bruges, à Zulte, et Anderlecht, à Waasland, devront confirmer, si le Standard devra réagir contre Courtrai et si Gand (à Mouscron) et Genk (contre Malines) espèrent tirer profit de leurs changements de coach, le choc au sommet de la sixième journée de Pro League aura lieu ce soir, au Mambourg.

Le contexte : les Zèbres retrouvent leurs supporters pour un 18 sur 18?

L’équipe en toute grande forme de ce début de saison salue le retour de ses supporters dans son stade. Brillants depuis le début de saison, les Zèbres auront à cœur de confirmer, devant leur public, vendredi soir. Dans un Mambourg où ils n’ont plus perdu depuis près d’un an. La dernière défiate du Sporting à domicile, en match officiel, c’était contre Anderlecht, le 4 octobre 2019...

Et pourtant, le Sporting aura un sacré défi à relever. Car le Beerschot carbure à plein régime depuis le début de la saison. De retour au plus haut niveau du football belge, les Anversois ont déjà accroché les scalps des deux derniers champions de Belgique à leur palmarès et disposent de la meilleure attaque du championnat avec 11 buts inscrits.

Mais cette puissance offensive devra se frayer un chemin au cœur d’une défense quasi-imperméable: avec quatre clean sheets et un seul but encaissé, les Zèbres ont fait de leur solidité défensive l'un de leurs atouts majeurs.

Ce qu'en pense Hernan Losada

En tant que promus, nous sommes fiers de pouvoir jouer ce match au sommet contre la meilleure équipe du pays.

Si le Beerschot réalise des prouesses pour son retour parmi l'élite, Hernan Losada est conscient du défi qui attend ses troupes vendredi soir et il n'hésite pas à pointer le Sporting de Charleroi comme la "meilleure équipe du pays" à l'heure actuelle.

Les deux derniers affrontements

Si le club anversois a passé dix ans loin de la division 1 belge, Charleroi et le Beerschot se sont tout de même croisés récemment. C'était en playoffs 2, en fin de saison 2018-2019. Lancés vers la finale de ces playoffs 2, les Zèbres n'avaient rien laissé à leurs adversaires anversois.

Une victoire 4-0 au Mambourg et un succès 0-3 au Kiel. AAvec Victor Osimhen, Adama Niane et Jérémy Perbet, mais aussi Dorian Dessoleil et Ryota Morioka parmi les buteurs. De quoi inspirer le capitaine carolo et le milieu de terrain japonais vendredi soir?