Les Zèbres écrivent l'histoire: "Et on ne veut pas s'arrêter là"

Jamais le Sporting de Charleroi n'avait aussi bien entamé une saison en championnat. Et ce n'est peut-être pas fini.

Déjà un petit bout d'histoire pour le Sporting de Charleroi dans ce début de saison 2020-2021. Jamais les Zèbres n'avaient entamé un exercice avec autant de victoires consécutives: le 18 sur 18 validé contre le Beerschot, vendredi soir, permet à Charleroi d'améliorer la marque établie il y a trois ans, sous les ordres de Felice Mazzu (15 sur 15).

"On repart de zéro et on continue à travailler"

De quoi inspirer Karim Belhocine? Le coach du Sporting reste, comme toujours, très calme. Même s'il est évidemment heureux de cette entame parfaite de championnat. "C'est le résultat du travail d'une équipe qui a envie de faire de belles choses", estime-t-il. "Et six victoires, c'est évidemment super, mais il y a des matchs qui nous attendent déjà jeudi. Puis dimanche. On doit continuer à travailler et repartir de zéro pour préparer la suite."

"Continuer à écrire l'histoire"

Le message est d'ailleurs passé chez ses joueurs, qui veulent poursuivre sur leur lancée. "Le coach nous avait dit qu'on pouvait marquer l'histoire et c'était notre objectif. Mais on ne veut pas s'arrêter là, on veut continuer à écrire l'histoire", confirme un Joris Kayembe, déterminé à tout mettre en œuvre pour ajouter une septième victoire à ce début de saison parfait. Mais avant ça, les Zèbres le savent, c'est l'Europe qui les attend jeudi prochain.