Nouvelle déception pour l'Excel Mouscron: "C'est dur pour les joueurs"

Quatrième défaite en six matchs pour l'Excel Mouscron qui paye à nouveau de petites erreurs aux grandes conséquences.

L’Excel espérait se relancer devant son public, les Hurlus ont finalement concédé leur troisième défaite consécutive, contre des Gantois plus incisifs. La faute, surtout, à un but concédé trop rapidement. "Ce qui est décevant, c’est qu’on encaisse encore sur une phase arrêtée", analyse Fernando Da Cruz.

"Une victoire incontestable de La Gantoise"

"On sait que sur ce genre de longue rentrée, il faut être présent sur le deuxième ballon et on n’y était pas." Une fois Gand aux commandes, l’Excel a bien tenté de réagir, mais les Buffalos ont, globalement, maîtrisé la rencontre. "Ils ont contrôlé le jeu, nous, on a joué avec nos armes, mais la victoire des Gantois est incontestable", ajoute le coach mouscronnois.

"Face à une équipe qui a cette maturité, c’est difficile de revenir au score", ajoute-t-il. Et les jeunes Hurlus restent donc coincés à la dernière place du classement de la Pro League avec un maigre bilan de 2 points sur 18. "C’est dur pour les joueurs, parce qu’ils font les efforts, ils se donnent à fond et ils ne sont pas récompensés."