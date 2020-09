Vojvodina croit en l'exploit :"Le Standard est une grande équipe, mais je suis convaincu que nous pouvons gagner"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontera Vojvodina lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League.

Nenad Lalatovic, le coach de Vojvodina sait que la tâche ne sera pas facile contre le Standard, mais il croit en l'exploit. "Il y a certes une grande différence entre les deux formations. Le Standard est une grande équipe et un club de tradition. De grands joueurs sont passés par Liège et je n'ai entendu que de bonnes choses concernant ce club de la part de mon ami Milan Jovanovic. Néanmoins, je suis convaincu que nous pouvons gagner le match demain. Nous ne sommes pas venus ici pour participer mais pour gagner", a prévenu le technicien serbe.

Malgré le retour des supporters dans les stades belges le week-end dernier, cette joute européenne sera jouera à huis clos. "C'est vraiment un avantage pour nous car les supporters sont du Standard sont parmi les plus bouillants de Belgique. Ils aiment leur club et le supportent coeur et âme. Un plus pour nous donc mais notre adversaire reste redoutable sans ses milliers de fans", a martelé le coach de l'actuel 3ème de Super Liga.

"Nous n'allons pas changé notre tactique, nous allons jouer vers l'avant. Nous ferons notre maximum pour embêter notre adversaire et si nous jouons défensivement, ce que que le Standard sera plus fort. Il y a de très bons joueurs en face avec beaucoup de technique, mais nous avons aussi des qualités. Notre moteur, c'est le collectif et nous vivons pour la victoire. Nous avons remporté la Coupe de Serbie et sommes actuellement sur le podium. Au surplus, de nombreux joueurs historiques du Standard de Liège sont d'origine serbe. Ils devont donc aussi nous craindre. Nous allons faire notre maximum pour les éliminer", a précisé le coach âgé de 42 ans.

Même son de cloche du côté du capitaine de la formation serbe. "J'ai l'impression qu'en Belgique, on sous-estime Vojvodina. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience chez nous. Nous ne serions pas venus à Liège si nous ne pensions pas l'emporter. Nous avons cette mentalité peu importe l'équipe que nous affrontons", a déclaré Nikola Drincic qui tentera de guider ses coéquipiers à Sclessin.

Vojvodina pourra compter sur tous ses joueurs sauf deux qui sont blessés. Nikola Simic et Mirko Topic dont une offre de 4 millions d'euros en provenance de Manchester City a été réfusée.