Comblé par son groupe, Philippe Montanier évoque aussi les supporters du Standard

L'entraîneur principal du matricule 16 se réjouit de revoir les supporters des Rouches à Sclessin ce dimanche après-midi lors de la réception de Zulte Waregem pour le compte de la septième journée de Jupiler Pro League.

Jeudi soir, le Standard de Liège a pris difficilement la mesure de Vojvodina (2-1) lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League. Les joueurs du matricule 16 qui n'étaient pas sur le terrain ont commencé à donner de leur voix après l'égalisation adverse. "On voit bien que nous sommes un groupe. Ceux qui ne jouent pas sont à fond derrière leurs camarades, une grosse cohésion entre des joueurs qui s'apprécient et se soutiennent. Nous savons très bien que ceux qui étaient sur le banc jeudi seront peut-être sur la pelouse dimanche. Chaque joueur est important. En tant qu'entraîneur, c'est notre sacerdoce d'arriver à réunir tous ses joueurs qui ont des carrières et des objectifs personnels. Il faut leur faire comprendre que si le Standard brille, la lumière rejaillira sur chacun d'entre eux. Je suis récompensé quand je vois mon groupe qui s'apprécie beaucoup", a souligné l'ancien coach de Lens.

Les supporters rouches seront à nouveau présents ce dimanche pour soutenir leur équipe face à Zulte Waregem. Philippe Montanier est revenu sur son premier rendez-vous avec les fans liégeois. "J'ai été surpris d'apprendre qu'ils n'étaient que 6.723 tant ils faisaient le bruit de 15.000 personnes. Je n'ose imaginer quand le stade est comble. Mais cela change beaucoup et nous avons directement vu la différence chez les joueurs. Mehdi (Carcela) a reçu une magnifique ovation et cela booste les troupes. Ça nous a manqué de recevoir cet appui-là au moment clé. Cela joue beaucoup, autant pour nous que pour l'adversaire qui subit cette grosse pression. Puis nous faisons ce métier pour l'amour du jeu et pour les supporters", a conclu le coach du Standard de Liège.