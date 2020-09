Le Cercle sera autorisé à jouer dans le futur stade de Bruges en cas de besoin

Le Cercle de Bruges suit de loin l'évolution du dossier du nouveau stade du FC Bruges. Les Groen & Zwart auront-ils leur enceinte à temps eux aussi ?

Pour le maire de Bruges, pas d'inquiétude : si le nouveau stade du Cercle de Bruges n'est pas prêt en même temps que celui du Club de Bruges (ce qui est presque une certitude), les Groen & Zwart pourront utiliser la nouvelle enceinte des Blauw & Zwart en attendant, et partager le même stade comme c'était le cas au Jan Breydel.

"Le Cercle ne sera jamais à la rue et recevra le même traitement de la part de la ville que le Club", affirme Dirk De Fauw dans le Krant van West-Vlaanderen. "Le conseil des échevins l'a exigé lors de la mise en place du projet et Vincent Mannaert me l'a confirmé".