Lucas Ribeiro Costa prêt à briller ? "Son investissement à Virton était déjà impressionnant"

Lucas Ribeiro Costa fait partie des joueurs ayant trouvé preneur après la descente aux enfers de l'Excelsior Virton. Pas une surprise pour son ancien entraîneur Christian Bracconi.

D'abord réserviste, Lucas Ribeiro Costa s'est dévoilé en seconde partie de saison sous Christian Bracconi, inscrivant 4 buts entre décembre et mars. "Je me rappelle que vous m'aviez reproché de ne pas l'aligner contre Westerlo", sourit l'ancien entraîneur de Virton. Le Brésilien avait été laissé sur le banc après des buts contre le Beerschot et Lokeren.

"À mon arrivée, Lucas faisait partie des profils qui m'avaient directement interpellé. Son investissement était très important pour son âge", se rappelle Bracconi. "Ses dribbles, son pied gauche, sa frappe de balle étaient au-dessus du lot. Je suis formateur en plus d'être entraîneur, l'intégrer au groupe faisait donc partie de mes priorités et il ne demandait qu'à être lancé. Je suis très content de le voir percer à Charleroi car en plus d'être un bon joueur, c'est un super gars".