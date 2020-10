La future recrue défensive d'Anderlecht serait américaine et viendrait de Londres

Le Sporting d'Anderlecht cherche un défenseur, ce n'est un secret pour personne. Si le nom de Sébastien Dewaest est cité avec insistance, c'est plutôt d'Angleterre que viendrait l'oiseau rare.

Depus le début de la saison, Vincent Kompany cherche une une paire centrale qui pourrait l'assurer de ne plus perdre des points dans les dernières minutes de jeu. Cobbaut blessé, Delcroix testé positif au Coronavirus, Vranjes est ressorti de nulle part alors que Luckassen est passé à côté de la fin de sa rencontre face à Eupen.

La dernière piste toute fraîche mène à Chelsea et au défenseur central Matt Miazga. L'Américain de 25 ans et qui mesure 1m93 n'a jamais joué avec l'équipe première des Blues et a souvent été prpeté dans les divisions inférieures à Reading. Il est aussi passé par Nantes. Il a été révélé en MLS chez les New-York Red Bulls.

Il serait prêté une saison à Anderlecht, sans option d'achat d'après USMNT Watch. Miazga a aussi été international à 18 reprises avec les USA.