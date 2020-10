Kompany veut jouer la gagne à Bruges : "La défaite ? Je n'y pense pas !"

Anderlecht doit rebondir ce dimanche et ce ne sera pas simple : les Mauves vont au Jan Breydel pour un sacré test, le premier de leur saison. Vincent Kompany est cependant confiant.

La saison passée, le RSC Anderlecht avait offert une belle performance au Jan Breydel et s'était finalement incliné. Un scénario "acceptable" ? Pas vraiment : "Si la défaite serait une option ? Ne recommencez pas", rigole Vincent Kompany. "Je ne suis pas d'accord. Perdre ne m'est pas passé par la tête une seule seconde. Je ne veux qu'une chose : la victoire".

Le coach des Mauves est conscient du défi. "Bien sûr, Bruges est actuellement la meilleure équipe de Belgique. C'est sûr et certain. Mais en tant qu'Anderlecht, nous ne pouvons pas faire autrement qu'aller là-bas en voulant gagner", estime Kompany. "Mais peu m'importe à quel point ils sont bons. Notre équipe peut faire d'énormes progrès. Nous avons l'équipe la plus talentueuse, mais pas encore celle avec le plus de qualités".

Un test important

"J'espère que ce talent peut se transformer en qualité de jeu, et ce genre de rencontre est bonne pour ça. Je ne veux pas voir une équipe qui se compare à Bruges, mais une équipe qui se compare à elle-même et qui veut devenir meilleure que la dernière fois", continue Vincent Kompany.

"C'est un test pour tout le monde. Personne n'est au-dessus de la réalité du terrain. Bruges n'a pas peur ? Je n'aurais pas peur à leur place non plus. La façon dont l'autre équipe pense, ça ne me concerne pas", conclut-il.