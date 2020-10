Montanier satisfait après le tirage au sort de la C3 :"Un groupe relevé, mais c'est possible de terminer parmi les deux premiers"

Le tirage des poules de l'Europa League a eu lieu à 13 ce vendredi 2 octobre. Le Standard de Liège connait ses futurs adversaires.

"On voulait rejoindre ces poules pour affronter des grandes équipes, ce sera le cas avec Benfica, une petite pensée pour Michel Preud'homme. Les Glasgow Rangers et Lech Poznan, un groupe relevé, mais très intéressant", a confié Philippe Montanier après le tirage au sort des poules de l'Europa League.

Le technicien français est également content de ne pas devoir aller trop loin. "Je suis satisfait de ne pas avoir de gros voyages. Nous avons évité les longs déplacements. Pas de Russie ou de pays éloignés de l'Europe de l'Est", a souligné le coach des Rouches content d'affronter le club écossais dirigé par Steven Gerrard. "Un club mythique, j'avais assisté au derby contre le Celtic, c'était fou. Je suis content car nous allons avoir affaire à des cultures et un football différents", a-t-il ajouté.

Le matricule 16 retrouvera le bourreau des Carolos, le Lech Poznan. L'occasion de demander des conseils à Karim Belhocine concernant le club polonais. "Pourquoi pas ?! "Je suis triste pour eux car cela aurait été bien que Charleroi soit en Coupe d'Europe. On sait bien que ce n'est pas forcément l'équipe la plus forte ou qui domine le mieux qui gagne", a expliqué l'ancien coach de Lens avait d'évoquer les ambitions des Rouches lors de cette campagne européenne 2020-2021. "Il est possible de terminer parmi les deux premiers mais ce ne sera pas facile."

L'UEFA a autorisé jeudi le retour immédiat du public en compétitions européennes de football dans une limite de 30% de la capacité du stade et à la discrétion des autorités locales. "Le football sans supporters, ce n'est pas pareil : ça manque de saveur. On croise les doigts pour avoir le plus de supporters possibles", a conclu Philippe Montanier.