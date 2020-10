"Personne ne remplacera Vincent Kompany"

Manchester City a des soucis en défense et manque d'un patron. Selon l'ancien Citizen Micah Richards, Vincent Kompany n'a jamais vraiment été remplacé ...

Depuis de nombreuses années, et ce déjà quand Vincent Kompany était encore joueur, Manchester City dépense de véritables fortunes pour ses défenseurs centraux. Sans se trouver un réel leader : "Ruben Dias est le dernier ajout à cette liste et j'entends déjà des gens se référer à lui comme "le nouveau Vincent Kompany". De telles comparaisons sont ridicules", écrit Micah Richards dans le Daily Mail.

"Personne ne remplacera jamais Vincent Kompany. C'était l'un des plus grands défenseurs de Premier League mais beaucoup ne voyaient que ce qu'il faisait sur le terrain ; en dehors du terrain et des caméras, son impact a modelé City", estime l'ancien coéquipier de Kompany. "Vinnie haussait le niveau à l'entraînement, s'assurait que les joueurs soient heureux et croient en eux (...). Il était arrivé en 2008 et savait à quoi ressemblait le club avant l'arrivée d'Abu Dhabi, il savait ce que Manchester City signifiait pour les supporters. C'est pour ça que je trouve cela ridicule de le comparer à Ruben Dias".

Les mots rassurants de Vincent Kompany

Micah Richards partage au passage une anecdote qui révèle le rôle important de l'actuel entraîneur du RSCA auprès de ses coéquipiers : "Je me rappelle de l'époque où j'avais été mis de côté par Roberto Mancini, j'avais l'impression que la porte était fermée. Vinnie savait à quel point cela m'affectait. Il m'a dit : "Meeks, ne t'en fais pas. Tu sais de quoi tu es capable : montre-lui à quel point tu es bon. Nous croyons tous en toi". Ca peut passer pour de simples mots, mais leur impact a été réel", raconte l'ancien défenseur.