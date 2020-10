Contre Anderlecht, le Club de Bruges devra se passer d'un joueur décisif ces dernières semaines

L'attaquant brugeois, blessé, ne jouera pas le Topper contre Anderlecht.

Le Club de Bruges devra se passer de Michael Krmencik ce dimanche à 13h30 lors du Topper contre Anderlecht, expliquent nos confrères de Het Nieuwsbald. L'attaquant, qui a marqué trois buts et donné un assist lors des trois derniers matchs de championnat, est blessé. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle est la gravité de la blessure du Tchèque. Sa place sur le front de l'attaque sera probablement occupée par le jeune Youssouph Badji ou Emmanuel Dennis.

On savait déjà que Philippe Clement ne pouvait pas compter sur Éder Balanta ce dimanche. Le Colombien souffre d'une blessure au mollet. Mitrovic et Fofana poursuivent leur rééducation, leur rétablissement se déroule comme prévu. David Okereke et Brandon Mechele font à nouveau leur apparition dans la sélection après avoir manqué les matchs contre Zulte Waregem et le Cercle de Bruges.