Kompany analyse la défaite : "Un cran en-dessous, pas deux"

Vincent Kompany a tenté d'analyser la défaite du RSCA à Bruges, une défaite durant laquelle les Mauves n'ont pas semblé capables de renverser la situation.

Pour Vincent Kompany, et ce n'est pas une nouveauté, ce qui a posé souci à Anderlecht dans ce topper est un manque d'expérience. "Bruges était meilleur", résume-t-il d'emblée. "Un cran au-dessus, oui ; deux ? C'est un peu sévère. C'était un match de moments. On a réussi à s'installer parfois dans la zone où nous voulions être, mais il manquait quelque chose dans le dernier geste", continue l'entraîneur anderlechtois.

"Les prises de décision n'étaient pas bonnes dans la zone de finition. Nous avons été dans le match, malgré une différence de qualité encore trop élevée entre les deux équipes. Je fais bien la différence entre talent et qualité", insiste Kompany. "Bruges avait plus de qualité aujourd'hui. Et ce deuxième but après deux minutes en seconde période, c'est un manque d'expérience. D'un côté Arnstad, qui s'est donné à fond malgré son âge, et de l'autre Vormer qui le pousse un peu pour créer la phase", regrette-t-il encore. "Aujourd'hui, il y a une grosse différence de qualité entre Bruges et le reste du championnat. Notre objectif est de combler ce retard au plus vite".