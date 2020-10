🎥 Le Club de Bruges allume Percy Tau sur Twitter et compare Mignolet à Gandalf

Percy Tau a été sifflé par le public de Bruges durant toute la rencontre ce dimanche et c'est cette fois sur les réseaux sociaux que le petit Sud-Africain a été allumé.

Le Club de Bruges n'a pas oublié Percy Tau et n'a surtout pas oublié de se moquer calmement de lui après la déroute de sa nouvelle équipe d'Anderlecht sur la pelouse de Bruges.

Tau a tiré une fois au goal, mais il est tombé sur un Simon Mignolet inspiré, qui a repoussé l'envoi de son ancien coéquipier.

Il n'en fallait pas plus pour que le Club publie ce mercredi une vidéo comparant Mignolet à Gandalf avec son fameux "You shall not pass" (Vous ne passerez pas".