📷 Joakim Maehle répond à sa façon après son transfert avorté à l'OM

Le joueur de Genk a profité de la trêve internationale pour montrer l'étendue de son talent.

Alors qu'un transfert à l'Olympique de Marseille semblait en bonne voie pour Joakim Maehle, tout a capoté dans les derniers instants du mercato après que Genk ait demandé une plus grosse somme pour son joueur.

Dès le lendemain, le joueur tweetait "No Words" (Pas de mots) pour exprimer sa colère envers les dirigeants limbourgeois.

Sélectionné par le Danemark pour cette trêve internationale, Maehle a profité de la rencontre face aux Îles Féroés pour inscrire un but. Sur Instagram, il a posté une story avec "Only one answer" (Seulement une réponse). De quoi remettre un peu d'huile sur le feu et montrer qu'il n'a toujours pas digéré cette histoire.