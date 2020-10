Kevin De Bruyne prolonge et va devenir le joueur le mieux payé de l'histoire de Manchester City

Kevin De Bruyne va obtenir un nouveau contrat à Manchester City, et au passage battre des records.

C'est Het Laatste Nieuws qui nous l'apprend et une annonce officielle est en préparation : Kevin De Bruyne va prolonger pour deux saisons de plus à Manchester City, auquel il sera dès lors lié jusqu'en 2025, et devenir au passage à 29 ans le joueur le mieux payé de l'histoire du club. Aucun transfert n'a été évoqué pour KDB, même au plus fort de la crise qui touchait Manchester City, menacé par l'UEFA de ne pas disputer la Ligue des Champions cette saison.

Le salaire actuel de Kevin De Bruyne est environ de 18 millions d'euros brut par an, ce qui le place derrière d'autres joueurs de Premier League comme David De Gea ou Mesut Özil. Des émoluments qui ne correspondent plus au statut du Milieu de terrain UEFA de l'année 2020, qui avait prolongé son bail en janvier 2018. Son nouveau contrat lui fera encore passer un palier, même si le montant que gagnera De Bruyne n'est pas encore connu.