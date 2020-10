Ouf ! La Beneleague s'éloigne un peu

Le projet de Beneleague semble se compliquer, l'UEFA refusant de conserver des tickets européens séparés en cas de championnat commun.

Les instances de la Pro League et de l'Eredivisie devaient se réunir avec le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, pour discuter du projet de Beneleague. Et après une réunion impliquant les clubs du G5 belge, cela semble se compliquer : l'UEFA refuserait de séparer les tickets européens belges et néerlandais dans le cas d'un championnat commun, rapporte La Dernière Heure.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule pierre d'achoppement du projet : les droits télévisés et les règles de concurrence seraient également des sujets délicats, a déclaré Pierre François, président de la Pro League. La Beneleague pourrait donc à nouveau être remisée, et les supporters peuvent se réjouir : pas de déplacement à Utrecht, Arnhem ou Rotterdam en vue ...