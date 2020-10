Simon Mignolet l'assure: "Dimanche, ce sera autre chose"

Simon Mignolet n'a pas disputé toute la rencontre mais n'a pas encaissé non plus. Le capitaine d'un soir revient sur cette rencontre un peu particulière et l'assure: dimanche, ce sera une autre musique.

Capitaine des Diables Rouges ce jeudi soir contre les Ivoiriens, Simon Mignolet l'assure: la rencontre amicale n'est pas à jeter à la poubelle: "C'était un bon match", assure le gardien de but au micro de RTL. "Beaucoup de joueurs ont fait leurs débuts et contre un bon adversaire. C'est vrai que c'était un match amical mais on s'est créé des occasions et nous voulions gagner. Malheureusement on n'a pas réussi à le faire. Mais les nouveaux qui ont débuté peuvent être heureux".

Mais rideau sur cette rencontre puisque dimanche, en début de soirée, ce sera l'Angleterre et Wembley qui seront au menu des hommes de Martinez: "Les deux matches prochains, ce sera autre chose. Les matches amicaux, c'est terminé. La Nations League, c'est une compétition et on veut la gagner".