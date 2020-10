L'OM a une solution pour ses supporters qui souhaitent acheter FIFA 21

Sur la pochette de FIFA 21: Kylian Mbappé. Ce choix n'est pas au goût de tout le monde dans la Cité Phocéenne.

En annonçant que Kylian MBappé figurerait en tête d’affiche du prochain FIFA 21, Electronic Arts n’a sans doute pas imaginé que les rivalités entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille allait un peu plomber le moral des habitants des Bouches-du-Rhône. Alors qu’on pensait que l’éditeur américain imaginerait une édition spéciale pour satisfaire les marseillais, au final rien n’a été préparé à l’avance du côté d’EA et les boutiques de la ville doivent aujourd’hui afficher un joueur parisien dans leurs rayons.

Mais c’était sans compter sur l’initiative prise par l’Olympique de Marseille pour satisfaire ses supporters. En effet il est désormais possible de télécharger une jaquette alternative gratuitement, puis de l’imprimer, et ainsi remplacer la jaquette officielle du jeu. Une idée que l’on doit à Hugues Ouvrard, l’ancien directeur de la branche Xbox en France et désormais Directeur Général Business de l’OM.