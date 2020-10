Le projet de réforme de Liverpool et ManU ne plaît pas au Premier Ministre

Liverpool et Manchester United ont émis l'idée d'une réforme structurelle du football anglais, qui verrait notamment disparaître le système du "un club, une voix" lors des assemblées générales, au profit du "G6" anglais.

Les six plus grands clubs anglais (et, dans l'ensemble, les 9 clubs disposant de la plus grande ancienneté au sein de la Premier League) obtiendraient ainsi une voix plus importante que celles des autres clubs, et une majorité de 6 votants majoritaires permettrait de faire passer les décisions. Le championnat passerait de 20 à 18 équipes, et le système de relégation serait modifié avec un barrage pour le 16e classé de PL.

Ce projet a déjà été dénoncé par la Premier League ; il l'a également été par la FA. C'est désormais au tour de Boris Johnson, le Premier Ministre britannique, de s'y opposer publiquement. "C'est exactement ce type de négociations en coulisses qui détruit la confiance que nous avons en la bonne gouvernance du football", regrette le porte-parole officiel du gouvernement ce lundi.

Ce projet, nommé "Big Picture", est sorti de l'esprit des propriétaires américains du Liverpool FC, soutenus par la famille Glazer propriétaire de Manchester United. Il n'est qu'à l'état embryonnaire et devra être avalisé par les clubs de Premier League, à 14 voix sur 20.