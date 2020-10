Robinho et la fin de la génération Joga Bonito

Robinho est retourné au Brésil - pour la quatrième fois depuis le début de sa carrière, mais probablement pour la dernière, à 36 ans. Avec lui, c'est l'une des dernières idoles de l'époque "joga bonito" qui devrait bientôt raccrocher les crampons.

Quand on dit "joga bonito", une nation vient naturellement en tête : le Brésil, pays du football insouciant, des grigris et du spectacle avant tout. Les célèbres publicités Nike sont entrées dans la légende et s'ils mettaient en vedette quelques stars mondiales, ce sont les Auriverde qui y ont toujours occupé le devant de la scène - Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Adriano en tête.

Un bref regard à la Seleçao 2006, qui réunissait une majorité des plus grands talents du pays (même si elle n'a pas performé à l'aune de son potentiel), nous apprend qu'il ne reste que ... 2 joueurs encore en activité : Fred, l'ex-lyonnais titulaire au Mondial 2014 et assassiné par la critique, qui est retourné à Fluminense cette année à l'âge de 37 ans, et Robinho (36 ans), le dernier de cette génération joga bonito dont a l'impression qu'elle n'aura plus jamais son égale.

Le "nouveau Pelé"

Il n'aura pas fallu longtemps, dès ses débuts à Santos, pour que Robinho obtienne l'inévitable statut de "nouveau Pelé". Pourtant, la carrière de Robinho en laissera inévitablement certains sur leur faim : des moments de brillance, des dribbles inédits, mais une irrégularité proverbiale. De 2005 à 2008, il régale cependant le Real Madrid et conquiert deux titres de champion d'Espagne.

Son départ à Manchester City pour plus de 40 millions d'euros surprend, et malgré là encore quelques prestations dignes de son talent, Robinho n'échappe pas aux critiques, à une époque où dépenser de telles sommes n'était pas banal. En 2020, un joueur du niveau de Robinho, capable de faire se lever les foules en étant régulièrement décisif, serait pourtant probablement un favori du public tant les artistes de ce genre se sont faits rares au sein d'un football aseptisé, pragmatique et de plus en plus physique.