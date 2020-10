Les maillots "Miguel" du RSC Anderlecht ont récolté une belle somme au profit de la lutte contre la leucémie

Lors du déplacement à Bruges, les joueurs du RSCA évoluaient avec un maillot au nom de Miguel Van Damme. Les 11 maillots ont ensuite été mis aux enchères.

"Les maillots que portaient nos joueurs lors du match contre le Club Brugeois ont permis de récolter un total de 6.381 €. Ce montant sera versé à la Fondation Me To You, qui vient en aide aux patients atteints de leucémie et soutient la recherche sur la maladie", a déclaré le RSCA sur son site officiel.

Philippe Vindevogel, le président de la Fondation Me To You, s'est également exprimé : “C'est un très beau montant, que la fondation pourra très bien utiliser. Il sera utilisé intégralement pour la recherche scientifique de solutions pour contrer la leucémie. Nous sommes très reconnaissants aux joueurs, au staff et à tous les supporters qui ont posé une enchère sur les maillots", déclare-t-il sur le site du RSCA.