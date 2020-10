Vincent Kompany prend ses responsabilités : "Je n'ai pas été assez bon"

Anderlecht n'a pas réussi à rompre le signe indien : les Mauves ont laissé filer des points après avoir mené au score, pour la quatrième fois de la saison. Vincent Kompany, comme à l'accoutumée, prend sur lui.

Vincent Kompany apprend à la dure son métier d'entraîneur : nul doute que son changement défensif, en faisant monter Peter Zulj à la place de Landry Dimata à la 73e minute, n'était pas des plus inspirés avec du recul. "Je prends mes responsabilités. Je mets la barre haut pour l'équipe et pour moi et je pense qu'en tant que coach, j'aurais pu faire mieux pour mon équipe aujourd'hui", reconnaît le coach anderlechtois.

"Je ne reproche rien à mes joueurs en termes d'engagement. J'aurais pu leur offrir une meilleure plate-forme pour obtenir un résultat", continue-t-il. "J'ai toujours progressé dans ma vie en étant honnête envers moi-même avant tout, et je crois que j'aurais dû être meilleur aujourd'hui. Ca fait partie de mon développement en tant qu'être humain, pas seulement en tant que coach, et je serai de retour au travail dès demain pour faire progresser l'équipe".