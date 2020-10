La Ligue de football professionnel a annoncé lundi qu’un hommage serait rendu sur toutes les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2 à Samuel Paty, l’enseignant assassiné vendredi.

La Ligue de football professionnel a décidé de rendre hommage à Samuel Paty, le professeur d’histoire-géographie assassiné vendredi dans une attaque perpétrée à Conflans-Sainte-Honorine. Lundi, la LFP a annoncé qu’une minute de silence sera observée en son honneur avant chaque rencontre du week-end prochain, comptant pour la 8e journée de Ligue 1 et de Ligue 2. Le portrait de Samuel Paty sera diffusé sur les écrans géants des stades et les joueurs, entraîneurs et arbitres porteront un brassard noir.