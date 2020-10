"Nous étions plus fort mentalement qu'Anderlecht" : Marc Brys a presque ... des regrets

En ayant été menés 2-0, les Louvanistes peuvent-ils avoir des regrets après avoir été chercher le 2-2 ? A en croire Marc Brys, oui !

Marc Brys n'en a pas démordu : dès la pause, le coach d'OHL a dit à ses joueurs de continuer à jouer, que les occasions viendraient. Dont acte : "Ce but très tôt après la pause nous a donné des ailes", se réjouit-il. "Nous avons montré que nous étions mentalement plus forts que notre adversaire du soir et nous en avons profité".

À un tel point que le 2-3 a semblé plus proche que le 3-2 par moments. "Nous aurions encore pu prendre les trois points. Il y a eu quelques occasions et je trouve très plaisant que mes joueurs aient continué à jouer", ajoute Brys. "Malheureusement, nous encaissons sur des erreurs de concentration, et il faudra y travailler".