Yari Verschaeren, buteur mais déçu : "On doit être plus malins"

Son nom a été scandé - à nouveau - par le Lotto Park, mais Yari Verschaeren restait amer après le 2-2 concédé contre OHL.

"Franchement, je n'ai pas d'explication à ce qui s'est passé. De la peur ? C'est beaucoup dire", estime Yari Verschaeren après la rencontre. "Nous devons être beaucoup plus intelligents, communiquer afin d'éviter ce genre de déceptions. Il faut contrôler la rencontre de bien meilleure manière dans les moments difficiles", regrette le buteur.

"Dégager le ballon en panique dès qu'ils font 2-1, ce n'est pas possible". Vincent Kompany, de son côté, prenait la responsabilité de la défaite pour lui. "Non, ce n'est pas de la faute du coach. Il y avait l'expérience nécessaire sur le terrain pour trouver les solutions", pointe Verschaeren, qui reconnaît cependant qu'il se sent "de mieux en mieux" : "Le but me fait du bien, mais ces points perdus, c'est dommage".