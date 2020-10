Officiel : Retour du huis-clos en Pro League dès ce week-end et pour un mois au moins !

Comme révélé ce matin, le huis-clos a bel et bien été décrété pour toutes les compétitions sportives, à effet immédiat et jusqu'au 19 novembre au moins.

Le KV Ostende avait donc vendu la mèche tôt ce matin, et plusieurs médias néerlandophones avaient embrayé : le huis-clos est à nouveau la norme en Pro League et a été décrété par le Conseil de Concertation, qui tenait une conférence de presse ce vendredi à 9h. Aucun supporter ne sera admis dans les stades jusqu'au 19 novembre prochain, et ce à effet immédiat.

Le sport amateur est quant à lui suspendu intégralement jusqu'au 19 novembre également.