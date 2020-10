Pas de Charleroi - Waasland-Beveren, vers un report d'Eupen - Malines également !

Comme attendu, Charleroi - Waasland-Beveren a été reporté en raison des cas de coronavirus détectés au sein du club waeslandien. Le duel entre Eupen et Malines prévu ce week-end devrait également tomber à l'eau.

Le coronavirus commence à impacter les rencontres de D1A : après avoir forcé le report de Waasland-Beveren - KV Ostende lundi passé, c'est désormais Charleroi - Waasland-Beveren qui est officiellement reporté, a annoncé la Pro League. Une décision prise à la demande du club waeslandien qui compte plus de 7 cas positifs au coronavirus au sein de son noyau A. Le match devait se tenir ce dimanche 25 octobre à 20h45.

Et ce n'est pas tout : la rencontre opposant l'AS Eupen au KV Malines devrait à son tour être reportée après que 10 joueurs du KV Malines aient été testés positifs au Covid-19, annonce Het Laatste Nieuws. Les Pandas devaient recevoir les Sang & Or ce samedi (16h15). Du côté de Mouscron, neuf cas positifs avaient déjà été officialisés cette semaine : la rencontre entre le Cercle et l'Excel devrait donc également être reportée.

Soulagement par contre à Bruges, où aucun nouveau cas n'a été détecté après ceux de Mignolet, Krmencik et Kossounou.