🎥 Le penalty qui a fait bondir Vincent Kompany: "Une réaction purement émotionnelle"

Vincent Kompany était médusé quand Monsieur Lardot a montré le point de penalty, en fin de rencontre, au Stade des Eperons d'Or, et il ne comprend toujours pas pourquoi le penalty a été accordé. Même s'il regrette d'avoir réagi au quart de tour.

Vincent Kompany a rugi quand Monsieur Lardot a accordé le penalty à Courtrai, dans les ultimes minutes de jeu, vendredi soir, pour une intervention de Josh Cullen devant Julien De Sart. "Ma réaction suffit à exprimer mon avis sur la phase", estime Vincent Kompany.

Je viens d'un championnat où on applaudit des deux mains ce genre de geste.

Mêms s'il aurait préféré être plus mesuré. "C'était purement émotionnel. Je dois encore m'habituer à mon nouveau rôle. Il n'y a pas si longtemps, je jouais dans un championnat où on applaudissait des deux mains ce genre de geste défensif."

Et d'une manière générale, l'ancien défenseur central de Manchester City trouve que les arbitres ont le sifflet un peu trop facile en Pro League. "Je plaide pour un football où on laisse plus jouer. Je ne remets en cause les décisions arbitrales, mais je trouve qu'on arrête un peu trop le jeu en Belgique."