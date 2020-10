Le Beerschot déçu mais fier : "On pouvait faire mieux"

Mené 2-0 assez vite, le Beerschot est revenu dans le match avant de finalement s'incliner.

Joren Dom le reconnaît : à 2-0, le Beerschot n'était nulle part. "Tactiquement, nous n'étions pas dedans, ils réussissaient toujours à s'infiltrer, bien trop facilement ! Par la suite, on s'est bien repris et on a même dominé le match", estime le défenseur.

"On a pris le dessus après 20-25 minutes de match, ils ne sortaient plus vraiment. C'est vraiment dommage parce qu'on pouvait mieux faire et on ne méritait pas vraiment cette défaite".

Jan Van den Bergh confirmait : "On est venus au Bosuil pour gagner, c'est ce qu'il faut faire dans un derby. Nous avons eu le dessus pendant longtemps et on peut être fier de notre match, mais le résultat n'est pas à notre avantage. Combien de frappes cadrées ont-ils ? Trois ? C'est dur", regrette-t-il.