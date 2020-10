Jess Thorup enfonce ses anciens protégés, Genk revient dans le coup

Jess Thorup n'a pas fait de cadeaux aux Buffalos qui continuent de sombrer dans le bas du tableau. Le Racing Genk retrouve en revanche des couleurs.

S’ils ont rapidement été privés de Laurent Depoitre, blessé et remplacé par Tim Kleindienst après 20 minutes de jeu, les Buffalos ont entamé cette rencontre capitale avec la manière, en dominant copieusement la première demi-heure de jeu.

Danny Vukovic repoussait d’ailleurs un coup-franc de Sven Kums en tout début de match et une tentative de Roman Yaremchuk quelques minutes plus tard. Le but d’ouverture est finalement tombé à la 24e minute de jeu. Alessio Castro-Montes profitait d’un ballon très mal négocié par Cuesta pour crucifier le Racing et donner l'avantage aux Gantois.

Genk fond sur le top 4, la Gantoise cale

Le seul défaut de cette bonne première période gantoise aura finalement été de ne pas savoir se mettre à l’abri et Théo Bongonda en a profité pour remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause.

Un but qui a refroidi les Gantois qui ne se sont plus créé d’opportunités après le repos. Et qui se sont fait punir en fin de rencontre, sur une frappe de Patrik Hrosovsky, mal jugée par Sinan Bolat. Et si Vadis Odjidja a frappé la barre dans le money time, c’est bien Genk qui s’impose et qui confirme (1-2).

Deuxième victoire consécutive pour les Limbourgeois qui, avec 16 unités, reviennent à deux points du top 4. La Gantoise reste coincée à la 13e place avec neuf petits points.