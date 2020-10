La folle semaine du nouveau leader de Pro League: "Génial!"

Les victoires s'enchaînent pour le Great Old.

Après un départ parfait en Europa League, l'Antwerp a gagné l'un des matchs de l'année contre le Beerschot. "Quelle semaine. Pas seulement pour moi, mais pour tout le club", se réjouit Lior Refaelov, déjà buteur décisif en Bulgarie, qui a encore ouvert le score, dimanche.

"Une victoire en Europe après autant de temps et maintenant la tête du championnat après 10 rencontres. C'est génial. Mais nous devons continuer sur notre lancée", ajoute encore l'Israélien.

Pourtant, le contexte n'était pas forcément idéal pour les Anversois. "Tactiquement, on n'a pas vraiment pu se préparer pour ce match. Les tests corona ont un peu décidé de qui et comment pour ce match contre le Beerschot. Mais on a pu miser sur le travail effectué depuis le début de saison", analyse Ivan Leko.

Un travail qui porte ses fruits: championnat et Europa League confondus, l'Antwerp a aligné sa cinquième victoire consécutive, dimanche après-midi, contre son voisin anversois. Avec la tête du championnat comme récompense, même si Charleroi a un match de retard.