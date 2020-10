Ivan Leko heureux d'affronter José Mourinho et les Spurs : "L'un des meilleurs entraîneurs"

Ce jeudi soir, l'Antwerp affrontera Tottenham lors de la deuxième journée d'Europa League.

Une affiche de rêve pour les supporters de l'Antwerp mais aussi les joueurs et le staff du matricule 1. "Avec Guardiola et Ancelotti, José Mourinho est l'un des meilleurs entraîneurs du XXIe siècle", a directement lâché Ivan Leko en conférence de presse, lui qui admire le coach avec lequel il va croiser le fer demain soir. "Quand Mourinho a gagné la Ligue des champions, je regardais la télévision avec la bouche ouverte. Je suis très heureux que mon équipe puisse maintenant jouer contre la sienne. C'est un petit rêve qui se réalise. J'ai un énorme respect pour lui. Le plus dur dans le football, c'est de gagner, et Mourinho gagne tout depuis 20 ans", a martelé le coach du Great Old.

Néanmoins, le technicien croate ne s'avoue pas vaincu pour autant. "D'autre part, nous avons assez souvent vu dans le football que la meilleure équipe ne gagne pas toujours. Je suis donc non seulement reconnaissant et heureux, mais aussi ambitieux. Le seul bon résultat est la victoire. Oui, Tottenham est une équipe fantastique, qui était déjà en tête du championnat d'Angleterre l'année dernière, la meilleure ligue d'Europe, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour gagner", a ajouté l'ancien milieu de terrain.

La peur de la défaite et la panique, Leko ne veut pas en entendre parler. "Je suis excité, on ne joue pas tous les jours contre une équipe comme ça. Mais si vous avez peur de quelque chose comme ça, le football n'est pas pour vous. C'est aussi le message que j'essaie de faire passer à mes joueurs", a conclu Leko.