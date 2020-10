Michel-Ange Balikwisha rêve du Congo : "Évoluer avec mon frère William chez les Léopards !"

Le jeune attaquant du Standard Michel-Ange Balikwisha est international belge en équipes d'âge, mais a déjà le regard tourné vers les Léopards du Congo.

Alors que son frère William (21 ans) est déjà international espoirs avec la République Démocratique du Congo, Michel-Ange Balikwisha (19 ans) est quant à lui international U19 belge. Le joueur du Standard n'a pas encore pu porter les couleurs du Congo, mais son choix est clair. "J'ai déjà été contacté par des membres du staff congolais et sans le Covid-19, j'aurais fait mes débuts avec la RDC au Tournoi de Toulon (annulé suite à la pandémie, nda)", révèle Balikwisha au média congolais Léopards Foot.

"Le Congo a une belle sélection avec beaucoup de qualités, mais je pense pouvoir apporter les miennes et je vais tout donner pour qu'on me voit en équipe A du Congo le plus vite possible", affirme le Rouche. "J'ai suivi les prestations de William en Espoirs, mais je n'ai pas pu faire le voyage avec lui. Jouer avec mon frère en équipe A avec les Léopards est un très grand rêve et j'espère qu'il se réalisera", conclut Michel-Ange Balikwisha.