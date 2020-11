Le Club de Bruges et Bruges NXT face à un problème administratif ?

En effet, comme le révèle le journaliste de VTM Jarno Bertho, la Pro League avait établi une règle claire liée au FC Bruges et à la présence de son équipe réserve en D1B : un joueur aligné 5 fois avec l'équipe A ne pourrait plus être aligné avec Bruges NXT en D1B.

Youssouph Badji a déjà disputé 6 rencontres avec le Club de Bruges en D1A, et a joué ce dimanche face au RWDM (défaite 0-2). Le Club - ou le Club NXT - pourrait donc faire face à une sanction administrative ...

📠 Bingo! Administratieve problemen in 1B.



👉🏻 Youssouph #Badji (🇸🇳) begon bij #ClubBrugge al 6x in de basis in 1A. Speelde vanavond ook in 1B met #ClubNXT.



☝🏻 Nu luidt de regel van #ProLeague: “Start een speler 5x of meer in 1A, dan mag hij niet meer uitkomen in 1B.” Sanctie?