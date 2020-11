Karim Belhocine séduit: "Cette équipe sera l'une des bonnes surprises de la saison"

Si dans les chiffres, la victoire de Charleroi contre le Cercle était sans appel, Karim Belhocine a été séduit par le football proposé par les troupes de Paul Clement.

"Le score ne reflète ni la physionomie du match, ni les deux équipes en place": Karim Belhocine était évidemment très satisfait, samedi soir, après la victoire contre le Cercle. Parce que ses hommes ont mis fin à une série de quatre matchs sans victoire.

Mais aussi parce qu’ils ont su éteindre une très bonne équipe brugeoise. "On savait que ce serait un match difficile. Parce que le Cercle a beaucoup de qualités, défensivement et offensivement. Ils ont su construire une équipe équilibrée et gommer les défauts qu’ils avaient par le passé."

Et Karim Belhocine fait du Cercle une équipe à suivre dans les prochains mois. "Je le pensais avant et le match a confirmé mon point de vue : le Cercle sera l’une des bonnes surprises de la saison." Avec 15 points sur 30 et un match de retard, les Brugeois sont en tout cas plus près du top 4 que de la zone rouge.