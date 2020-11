Ce joueur de Chelsea a des ambitions: "Je suis là pour gagner la Ligue des Champions"

Chelsea a dépensé des sommes records cette saison et évidemment le club a des ambitions.

Avant d'affronter Rennes, demain soir à 21h, en Ligue des Champions, Timo Werner a fait part, devant la presse, de l'ambition de Chelsea dans la compétition.

"Toutes les équipes qui jouent des compétitions internationales jouent tous les trois jours. C'est difficile mais on a un effectif étoffé avec beaucoup de bons joueurs et on a pour objectif d'aller très loin dans la compétition. On est là pour gagner la Ligue des Champions, parce que toutes les équipes vont devoir réfléchir à comment enchaîner les matchs. On a de bonnes chances de gagner cette année mais aussi l'année prochaine."

L'attaquant allemand, qui est arrivé chez les Blues cet été depuis le RB Leipzig, a marqué 1 but et a délivré 1 passe décisive en 2 rencontres de C1 cette saison. Timo Werner, plus globalement, offre des prestations satisfaisantes avec sa formation (5 buts en 10 rencontres officielles).