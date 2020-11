Diego Maradona hospitalisé

L'ancienne star de l'équipe d'Argentine a été hospitalisée ce lundi, à La Plata, quelques jours après son 60e anniversaire.

Diego Maradona à l'hôpital. Alors qu'il vient de fêter ses 60 ans, le 30 octobre dernier, l'ancien joueur a été admis ce lundi dans une clinique de La Plata, capitale de la province de Buenos Aires, comme le rapportent diverses sources argentines. Ces derniers jours, il était apparu affaibli, et notamment vendredi dernier lors d'un court passage au stade Juan Carlos Zerillo, avec un hommage qui lui était rendu en marge d'un match entre l'équipe dont il est l'entraîneur, Gimnasia, et Patronato (3-0). Le vainqueur de la Coupe du monde 1986 avait du mal à marcher, du mal aussi à lever le bras.

Le quotidien Ole évoque des examens afin d'ajuster les médicaments de la star contre l'anémie. C'est son médecin, Leopoldo Luque, et d'autres praticiens, qui auraient convaincu Maradona de se rentre à l'institut Ipensa pour y être examiné, là où il avait déjà été ausculté en septembre dernier. On parle de troubles du sommeil, d'un petit appétit et de troubles émotionnels.

D'après ESPN, il n'est pas question d'une urgence vitale, et on évoque un problème plus mental et émotionnel que physique. Maradona ne devrait rester que quelques jours avant d'être transféré dans un centre spécialisé, assure-t-on.