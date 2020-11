Journal d'un journaliste confiné, jour 1: pas le moment de devoir acheter une casserole

Nous sommes tous à nouveau confinés, et il est clair que le temps pourrait parfois sembler long. Alors après tout, pourquoi pas partager notre quotidien: entre le travail de rédaction et la vie journalière, gardon un oeil humoristique sur la situation.

Voilà, nous y sommes. Depuis ce lundi, le reconfinement est dans la place. Il est clair que personne ne voulait en arriver là et je ne vais pas lancer ici le débat du pour ou du contre, ni montrer personne du doigt.

Pour nous, journalistes sportifs, ces dernières semaines ont été bizarres. J'ai connu la finale de la coupe de Belgique à huis clos, et franchement le Stade Roi Baudoin vide, c'est aussi triste qu'un barbecue sans viande. Les premières journées de championnat étaient compliquées et le retour des supporters, sans qui ce sport ne ressemblent pas au football qu'on connait, avait eu le don de redonner des couleurs à chaque supporter.

Mais cela est déjà dernière nous et depuis ce lundi, c'est le reconfinement. Pour fêter cela, et bien je me suis levé à 13h00. Après les rencontres et les analyses du week-end, pour vous faire vivre la Pro League, avec un long déplacement à Bruges, il faut bien un peu se reposer. Surtout après avoir passé la nuit devant la NFL.

Bref, deux grande épreuves se présentent à moi ce lundi. La première: je dois faire des courses et je n'ai aucune envie de faire la file. Heureusement pour moi, cela n'est pas le cas mais je suis marqué par une chose: impossible d'aller dans certains rayons, nouveau protocole oblige. Si vous avez besoin d'une casserole, il est clair que les magasins ne vont pas vous aider. Et si l'urgence du moment vous fait chercher des sous-vêtements, n'y pensez-même pas: allez faire un tour sur Vinted, cela vous détendra.

Sorti vivant de la grande surface, c'est un face à face avec vous qui m'attend pour un live sur Facebook. Là pour le coup c'est bien plus simple et je peux enfin terminer ma journée avec la meilleure chose possible: une rencontre entre Zulte Waregem et Courtrai. Elle n'est pas belle la vie? Non? Vous avez raison, nous verrons bien, demain est un autre jour.