🎥 Une Tessa Wullaert en feu et une démonstration : les 8 buts du RSCA Ladies en Ligue des Champions

Anderlecht a écrasé Linfield en Ligue des Champions avec une Tessa Wullaert en grande forme : la Red Flame a inscrit un doublé et délivré trois assists.

Tessa Wullaert le disait avant la rencontre : elle est heureuse en ce moment, et cela signifie souvent des buts. La joueuse du RSCA l'a montré face à Linfield, et pas seulement en marquant : Wullaert a délivré trois passes décisives et marqué un doublé. On notera également le superbe coup-franc de Laura De Neve. Retrouvez les 8 buts ci-dessous :