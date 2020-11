Gérard Piqué sort du silence: "Nous étions de plus en plus mauvais"

Le défenseur emblématique du Barça est revenu sur les péripéties de son club ces derniers mois. Pour lui, il était temps d'agir.

Après la victoire du FC Barcelone contre le Dynamo Kiev (2-1), mercredi soir lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Gerard Piqué a réagi à l'annonce de la démission du président Josep Maria Bartomeu.

Face à la presse, le défenseur central espagnol s'est félicité du départ du dirigeant et milite pour de profonds bouleversements au sein du club catalan. "Le club est dans un processus avec de nombreux changements. Je pense qu'il était nécessaire de renverser la situation car la tendance n'était pas bonne et chaque saison, nous étions encore plus mauvais. Il faut lui donner du temps. Dans un club comme le Barça, il n'y a pas d'année de transition, on est toujours obligé de gagner, on n'a pas beaucoup de temps, mais maintenant il y aura des élections, un nouveau conseil, un changement et ça se verra petit à petit."

Le footballeur de 33 ans a tenu à remobiliser ses coéquipiers. "Ce n'est pas une année facile à cause de ce qu'il se passe au club et parce que l'on joue sans public, mais la vie est un changement permanent et il faut s'adapter, en espérant que tout ira un peu mieux. En Ligue des champions, nous allons bien, mais en Liga ça doit changer et je suis convaincu que nous le ferons car il y a beaucoup de jeunes, mais ils donnent une bonne énergie."