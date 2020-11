Grosse tuile pour les Kerels: fin de saison probable pour le capitiane du KVK

Une très mauvaise nouvelle pour le KVK.

Le staff du KVK n'avait pas envisagé d'aussi lourdes conéquences: Kristof D'Haene s'était fait mal à la hanche, suite à un tacle contre le Sporting d'Anderlecht, il y a deux semaines, il va devoir passer sur le billard pour réparer les dégâts.

"Dans le meilleur des scénarios, il sera absent pour trois mois, mais il est plus probable qu'il y en ait pour six mois et que sa saison soit terminée", estime Het Nieuwsblad. Un coup dur pour le joueur de 30 ans et une sacrée tuile pour Yves Vanderhaeghe... qui n'a pas d'autre arrière gauche à sa disposition.