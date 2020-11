Rennes est furieux sur l'arbitrage: "C'est un véritable scandale"

Rennes a pris une claque à Chelsea mais l'arbitrage de la rencontre a été au centre des débats. Du côté français, on ne décolère pas.

Nicolas Holveck, le président du Stade de Rennes, a poussé un coup de gueule après la défaite de Rennes contre Chelsea, mercredi soir à Stamford Bridge à l'occasion de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions.

Pour RMC Sport, le président des Rouge et Noir a dénoncé les décisions prises par l'arbitre et regretté que le club breton ne soit pas arbitré de la même façon que les Blues, dans la foulée des déclarations de l'entraîneur Julien Stéphan.

"L'homme du match, c'était l'arbitre. Il faudra qu'on m'explique la règle sur les penaltys et concernant les mains. S'il y a main de Dalbert alors que le ballon touche déjà son pied, qu'en est-il de la main de Zouma ? En plus, il y a un second jaune là-dessus. Je crois qu'on peut être frustrés. Encore une fois, le résultat, c'est l'arbitre qui l'a fait ce soir. C'est certainement le lot des débutants, malheureusement. On a moins de poids vis-à-vis de l'arbitre quand on est Rennes que quand on est Chelsea. C'est à nous de continuer à jouer ces compétitions pour peser plus. Quand un arbitre fait un bon match, on ne parle pas de lui, mais je crois qu'on va parler de lui ce soir. Je crois que même les médias anglais sont unanimes pour dire que c'est un petit scandale."