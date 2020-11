12ème journée de Pro League: les arbitres sont désignés

Bert Put sera le premier à être au sifflet, ce vendredi, pour la rencontre entre le KV Malines et le Sporting de Charleroi.

Les Rouches, pour leur déplacement à l'Antwerp de dimanche, seront sifflés par Bram Van Driessche. Le Sporting d'Anderlecht, qui se déplacera de son côté à La Gantoise, sera arbitré par Nicolas Laforge.

Lawrence Visser est de son côté mis au repose, il a arbitré ce jeudi la rencontre d'Europa League entre le Young Boys Berne et le CSKA Sofia.

